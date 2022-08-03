Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Страны Европы столкнулись с нехваткой персонала в туристическом секторе

    3 Августа 2022 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во многих странах ковидные ограничения сняты и у граждан появилась возможность свободно путешествовать. Однако туристический бизнес продолжает испытывать проблемы, прежде всего, с наймом персонала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Владельцы отелей и ресторанов, чтобы возместить ущерб от карантина, пытаются экономить средства на зарплате сотрудников.

    Согласно исследованию Всемирного совета по путешествиям и туризму, Италия в 2022 году станет страной, наиболее пострадавшей от нехватки персонала в туристическом секторе. В этом сезоне на Апениннском полуострове не хватает 250 тыс. работников. Во французском туристическом бизнесе останутся незакрытыми 71 тыс. позиций, в Великобритании - 128 тыс., в Португалии - 49 тыс. вакансий.

    Франция и Португалия пытаются компенсировать нехватку рабочих рук за счет эмигрантов. В Великобритании правительство выступает против приезда временных сотрудников из-за рубежа.

    Как считают во Всемирном совете по путешествиям и туризму, привлечь работников в эту сферу сможет более благоприятная визовая политика, а также предложение обучения, программ повышения квалификации и льгот для сотрудников.


    Фото; FILIPPO MONTEFORTE/AFP
    #Туризм #Общество #Европа #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кемпинг зоны строят в Алматы - посетителей нацпарков призывают беречь природу и соблюдать чистоту
    Третья волна жары началась во Франции и Испании
    Казахстан и Андорра договорились об обмене опытом в сфере развития туризма
    Названы популярные туристические места в Алматы
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане