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    • Страны Европы помогают Франции тушить лесные пожары

    13 Августа 2022 20:58

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Европейские страны перебрасывают дополнительные силы на борьбу с пожарами в Жиронде на юго-западе Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Только на этой неделе в условиях особенно сильной жары огонь прошел уже около 7,5 тыс. гектаров угодий. Экстренные службы надеются хотя бы остановить дальнейшее распространение пожара – локализовать его пытаются более тысячи человек. К ним на помощь направлены еще свыше 350 специалистов из Польши, Австрии, Румынии, Венгрии и Германии.

    Вместе со специалистами страны ЕС направили в Жиронду спецтехнику, в том числе авиацию. Французские пожарные говорят, что без помощи зарубежных коллег бороться со стихией было бы значительно тяжелее, в частности, пришлось бы мобилизовывать людей в ущерб другим районам.

    Жиронда переживает уже третий крупный лесной пожар за лето. В МВД не исключают, что новые очаги возгорания появляются из-за поджогов. Только за эту неделю из опасных районов эвакуированы более 10 тыс. человек.
    #Происшествия #Евросоюз #Франция #Мировые новости #Пожар
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