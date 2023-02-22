Страны Европы получили около 1 млн запросов на статус беженца за год

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейские страны переживают новый наплыв беженцев. Согласно данным профильного агентства ЕС, в 2022 году количество заявлений о предоставлении убежища увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим годом – зарегистрированы 966 тысяч досье. Это максимальный показатель с 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Опубликованные данные не учитывают примерно 4 миллиона украинцев, получивших временную защиту в ЕС. Среди просителей убежища, как и в прошлые годы, больше всего выходцев из Сирии и Афганистана. На третьем месте в 2022 году оказались турки.

Рост числа потенциальных беженцев в агентстве ЕС связывают с целым рядом факторов. Это, в том числе, и отмена коронавирусных ограничений, из-за которых были ограничены возможности для путешествий. Бежать в Европу людей, как правило, вынуждают военные конфликты и сложная продовольственная ситуация.

«В среднем в 40% случаев заявители получают право остаться в стране назначения. Особенно низкая доля отказов у сирийцев, белорусов и украинцев», – говорится в отчете. При этом агентство ЕС по вопросам убежища подчеркивает, что из-за ситуации в Украине и резкого роста числа запросов институты, ответственные за прием беженцев в Европе, работают на грани своих возможностей.

Фото: AP Photo/Olivier

