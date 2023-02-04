Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов. Ограничение вступит в силу с 5 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Государства Европейского Союза согласились с выдвинутым Еврокомиссией предложением установить предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило в пятницу, 3 февраля, агентство Reuters со ссылкой на власти Швеции, председательствующей в Евросоюзе.

По информации дипломатов, представленных в Брюсселе, для продуктов высокой переработки, таких как дизельное топливо, согласован ценовой потолок в 100 долларов за баррель (159 литров). Как указывает немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро. Для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута, максимальная цена составит 45 долларов за баррель. Польша и государства Балтии ранее настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.

Ограничение вступит в силу 5 февраля. Ранее ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия ввели ограничения в 60 долларов за баррель на поставки российской сырой нефти.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно документу, запрещена поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Особо оговорено, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть. Члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель.



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