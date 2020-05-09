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    Страны ЕС отмечают 70-летие европейской интеграции

    9 Мая 2020, 14:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском союзе 9 мая отмечают День Европы, праздник европейской интеграции и солидарности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот день 70 лет назад министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил подписать декларацию об объединении промышленности Франции и ФРГ. С этого документа началось создание Европейского объединения угля и стали.

    Декларация Шумана считается началом процесса образования Евросоюза. Сам День Европы был учрежден решением Европейского совета в Милане в 1985 году.

    К тому же, в этом году отмечается другая важная веха в истории Европейского союза - 25 лет назад состоялось одно из важных расширений ЕС: вступление в него Австрии, Финляндии и Швеции.

    Каждый год в мае Европейский парламент, Еврокомиссия и Европейский совет открывают свои двери для широкой публики. Развлекательные и информативно-просветительские мероприятия организуются по всей Европе.

    Однако в этом году, ввиду пандемии коронавируса, европейские институты отметят этот праздник онлайн-кампанией европейской солидарности и единства. Ряд мероприятий будут транслироваться спутниковыми каналами EbS и EbS+.

    Глава Еврокомиссии и еврокомиссары в течение дня будут участвовать в онлайн-мероприятиях, общаться с гражданами посредством видеообращений, социальных сетей, вебинаров, видеодебатов, выступлений в СМИ.

    В свою очередь, президент Европарламента и главы политических групп выступят с обращениями к гражданам Европы. Для зрителей организован виртуальный визит по пленарному залу ЕП в Брюсселе.

    В День Европы любой желающий может посетить онлайн-выставку с экспонатами из архива Европарламента.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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