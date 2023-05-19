Страны ЕС и Центральной Азии расширят потенциал экономического сотрудничества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подвели итоги второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот форум имеет особое влияние на укрепление межрегионального диалога. На сегодняшней встрече мы обменялись всесторонними мнениями о расширении сферы взаимных деловых отношений. Товарооборот между Центральной Азией и Европейским союзом в прошлом году увеличился на 61% и составил 49 миллиардов долларов. При этом мы готовы увеличить номенклатуру товаров, поставляемых на европейский рынок. Экономическая стабильность жизни, в первую очередь, зависит от наших общих усилий и конкретных шагов. Для этого необходимо развивать свободную конкуренцию, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, уделять приоритетное внимание поддержке бизнеса», - сказал Алихан Смаилов.

В рамках форума особое внимание было уделено вопросам развития зеленой экономики и цифровизации. В частности, было достигнуто общее понимание объединения усилий по борьбе с изменением климата. Широко обсуждались пути обеспечения экологической безопасности в Центральной Азии, в том числе вопросы бесплатного использования водных ресурсов.

Руководители делегаций также выразили намерение продолжить работу по устранению цифрового неравенства.

«В рамках форума была затронута тема улучшения транспортных связей внутри региона и между Центральной Азией и Европой. При этом достигнута договоренность о разработке дорожной карты по привлечению инвестиций в транспортную инфраструктуру Центральной Азии. Также мы поддержали инициативу Европейского инвестиционного банка об открытии двух региональных представительств в Средней Азии. Хотелось бы отметить, что это, в свою очередь, придаст новый импульс привлечению инвестиций представителями Европы. В целом мы считаем, что традиционные отношения между Центральной Азией и Европейским союзом будут продолжать развиваться на благо наших народов», - заключил глава Правительства РК.

В свою очередь исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что совместная работа ЕС и Центральной Азии позволяет расширить потенциал экономического сотрудничества.

«Я очень рад заявить о том, что ЕБРР расширит свое присутствие в регионе. Вчера мы посетили Самарканд, это очень впечатляет. Мой вывод заключается в том, что из всех регионов Центральная Азия знает по своей собственной истории, что улучшение связи приносит расширение торговли. Это означает большее процветание», – сказал Валдис Домбровскис.

Он отметил, что ЕС готовит новую программу процветания для региона, где будут изложены конкретные действия по повышению конкурентоспособности и развития.

«Вам необходима глобальная торговля для экспорта за пределы Центральной Азии, поэтому ЕС решительно поддерживает путь во Всемирную торговую организацию. У нас большие амбиции по развитию двусторонней торговли между странами ЕС и Центральной Азии. Нормативной базой для этой работы является соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. ЕС также стремится оказать сильное положительное влияние на Центральную Азию в рамках инициативы «Глобальные ворота». Это всемирная стратегия Европейского союза по инвестированию в инфраструктурные проекты, установлению экономических партнерств, построенных на определенных принципах», - заметил спикер.

Ранее Алихан Смаилов обсудил реализацию новых инвестпроектов в Казахстане с руководством ЕБРР и ЕИБ.



