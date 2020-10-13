Страны ЕС договорились об единых правилах перемещения граждан в период пандемии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по сохранению права на свободное передвижение в масштабах ЕС в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня сделала заявление о том, Евросоюз одобрил единые правила, регламентирующие передвижение граждан внутри ЕС во время пандемии. Данные меры позволят унифицировать правила пересечения госграниц внутри ЕС и гарантировать открытость европейских границ.

«Правительства многих стран ввели ограничения на поездки в последние месяцы. Это привело к принятию ими ряда собственных мер, отличающихся друг от друга. Во всем ЕС у нас разные цветовые коды, разные критерии и разные правила тестирования и карантина. Было трудно понять, где вы можете путешествовать, какие правила вам нужно соблюдать, когда вы туда доберетесь, и какие правила применяются, когда вы вернетесь домой» - сказала Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны согласовать эти меры, чтобы облегчить жизнь европейцам. Чем яснее правила, тем лучше граждане могут с ними справиться. Поэтому недавно Европейская комиссия выдвинула предложение. Его принятие национальными правительствами теперь внесет ясность в жизнь людей.

В нашем предложении будет общий цветовой код, основанный на общих критериях. Он определит все регионы Европейского Союза в зависимости от уровня риска. Красный, оранжевый, зеленый - эти цвета будут отражены на одной карте для всего ЕС. Каждый может проверить онлайн на нашем сайте Reopen EU», – сообщила глава Европейской комиссии.

Теперь если гражданин ЕС едет из «зеленого» региона, ограничений не будет. Когда вы путешествуете из «оранжевого» или «красного» региона, национальные правительства могут попросить гражданина пройти тестирование или карантин.

При этом правительства стран-участниц ЕС предоставят четкую и своевременную информацию, прежде чем вводить такие меры. А тем, у кого есть веская причина для поездки, например транспортникам или тем, кто путешествует по важным семейным обстоятельствам, не потребуется проходить карантин.

«Эта новая система облегчит жизнь гражданам. Я рада, что мы вместе нашли это решение» резюмировала Урсула фон дер Ляйен.



