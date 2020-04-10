Страны ЕЭАС одобрили меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийский межправительственный совет одобрил проект распоряжения о мерах по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе видеоконференции с участием руководства правительств стран-участниц ЕАЭС были рассмотрены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что санитарно-

эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной. В этих условиях важно

координировать национальные антикризисные решения и принимать соответствующие

решения.

Он напомнил, что правительствами государств-членов и Комиссией ЕЭК выработан комплекс совместных антикризисных мер, которые вошли в проект Распоряжения о принимаемых в рамках ЕАЭС мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции.

«Меры мы сгруппировали в два раздела. Первый раздел – это пакет срочных временных мер стабилизационного характера. Он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих уполномоченных органов Союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации распространения инфекции», - сообщил М.Мясникович. Также предусматривает проведение консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативной организации поставок товаров первой необходимости, создание «зеленого коридора» для импорта критически важных товаров, временное снижение и обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, а также обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок.

«Второй раздел – это меры системного характера, которые направлены на создание условий для восстановления для дальнейшего экономического развития. Это обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков, платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активного участия наших региональных финансовых институтов в процессе поддержки экономик наших стран», - рассказал председатель коллегии.

Разработанный документ был единогласно поддержан членами Межправсовета. Помимо этого, в ходе онлайн-заседания были рассмотрены вопросы стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стороны также обсудили подходы по регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, а также инициативу ЕАБР о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между государствами союза.

Как сообщалось, Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи.



