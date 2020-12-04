Страны ЕАЭС создают евразийский реестр промышленных товаров

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами Евразийского экономического союза разработала Правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей государственных закупок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Правила утверждены Советом Комиссии 23 ноября этого года. Сегодня в ходе заседания ЕМПС об этом доложил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев.

Цель документа – обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС поставщикам из всех стран Союза. Принятие правил позволяет сформировать стимулы для промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, повышения уровня локализации производств, привлечения инвестиций.

Правилами предусматривается ведение Комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств-членов ЕАЭС. Включение в него будет осуществляться на основании актов экспертизы, выдаваемых национальными уполномоченными органами или организациями стран Союза.

Документ содержит перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товары считаются происходящими из государств-членов ЕАЭС. Эти требования будут распространяться на 255 видов товаров по ряду отраслей промышленности, в числе которых станкостроение, энергетическое и специальное машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, легкая промышленность, производство компрессорного и холодильного оборудования, мебельная и деревообрабатывающая промышленность, химическая и нефтегазохимическая промышленность.

По итогам рассмотрения этого вопроса на Межправсовете в целях сохранения доступа товаров государств-членов к российским госзакупкам РФ продлит действующий в 2020 году порядок допуска промышленной продукции стран Союза к участию в госзакупках до 1 июля 2021 года.

«С принятием правил деятельность по определению необходимого уровня производственных и технологических операций по отдельным видам продукции для целей госзакупок будет продолжена. По предложениям государств и бизнеса перечень соответствующих товаров в дальнейшем будет актуализироваться. Комиссией выражена заинтересованность в учёте мнений всех участников на основе открытости и прозрачности деятельности по формированию перечня», - говорится в сообщении.



