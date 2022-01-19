Страны ЕАЭС согласовывают правила функционирования общего электроэнергетического рынка - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня идет разработка и согласование правил функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время странами-участницами проводится работа по разработке и согласованию правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза», - сказал Болат Акчулаков, представляя на пленарном заседании Мажилиса протокол, направленный на формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Было отмечено, что на сегодняшний день протокол ратифицирован всеми государствами-членами, кроме Казахстана.

«Принятие проекта закона не повлечет отрицательных социально-экономических и иных последствий, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета», - добавил Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)».