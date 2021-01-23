Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Страны ЕАЭС определят подходы к борьбе с нарушениями авторских прав в Интернете

    23 Января 2021, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет намерены страны ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают в Министерстве юстиции РК, в принятых Главами государств ЕАЭС 11 декабря Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, по линии Минюста предусмотрены вопросы интеллектуальной собственности и повышения эффективности судебной системы Союза. Планируется создать сервисы поиска информации об объектах промышленной собственности на евразийском пространстве и определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.

    В рамках совершенствования работы с ЕАЭС Министерством разработан проект Указа о взаимодействии госорганов Казахстана по запросам Евразийского Суда. Обращения от имени Республики Казахстан в Суд Союза будут осуществляться (госорганами МИД, МИИР, МНЭ, МТИ, АЗРК, МФ и ГП) через Министерство юстиции.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Минюст ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    TP-Link запускает первую точку доступа Omada Outdoor WiFi 6
    Какой срок грозит Аблаю Мырзахметову – комментарий Минюста
    Сенат одобрил закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров