Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога

САРЫ-ОЙ. КАЗИНФОРМ - Меры регулирования цен на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и вопросы зеленой повестки с учетом введения ЕС углеродного налога стали предметом обсуждения на совещании руководителей министерств экономики государств ЕАЭС с участием представителей Евразийской экономической комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Мероприятие прошло 20 августа в с. Сары-Ой (Кыргызская Республика) под председательством министра национальной экономики Республики Казахстан Асета Иргалиева и при организационной поддержке Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики.

Участники совещания отметили, что рост цен на биржевые товары на международных рынках привел к увеличению цен и на внутреннем рынке. Значительный рост цен на продовольственные товары, с которым столкнулись государства ЕАЭС в 2020–2021 годах, оказал негативное влияние на благосостояние наименее защищенных категорий граждан. В результате в странах ЕАЭС (во всех, кроме Армении) было введено временное государственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев констатировал, что на сегодняшний день отсутствуют механизмы координации и согласованной ценовой политики на рынке ЕАЭС для снижения трансграничных эффектов. В связи с этим Комиссией предлагается реализовать следующие меры на уровне ЕАЭС: синхронизировать национальные меры между государствами-членами для недопущения искажений на общем рынке, осуществлять ценовое регулирование на уровне всего Союза, создать элементы планирования и совместного согласованного развития рынка и производства продовольственных товаров в ЕАЭС, осуществлять системный мониторинг на уровне Союза.

К роме того, в качестве инструмента регулирования внутренних цен могли бы использоваться экспортные пошлины, которые позволили бы стабилизировать цены на ряд сырьевых и биржевых товаров на внутреннем рынке. В комплексе с этим вопросом необходимо рассматривать и условия налогообложения товаров при их экспорте за рубеж.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев отметил, что в рамках ЕАЭС сформирован рабочий механизм уведомления о государственном регулировании цен, а также перечень индикаторов, по которым можно определить направления реализации скоординированной политики и действовать на упреждение. Вместе с тем обязательство по обеспечению функционирования общего рынка является важным юридически связывающим критерием, который накладывает определенные ограничения на использование практики регулирования цен, поскольку это может приводить к нарушению конкуренции на рынке.

В этой связи заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач сделал акцент на необходимости осуществления системного мониторинга цен на уровне Союза и совершенствовании подходов к мониторингу цен с учетом опыта, накопленного государствами-членами в этой сфере, например, мониторинга цен с использованием системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Заместитель министра экономики Республики Армения Нарек Терян остановился на опыте страны по установлению дифференцированных экспортных пошлин на рудный концентрат. При этом, если концентрат перерабатываться в стране, пошлина не взимается, что должно стимулировать развитие промышленности, глубину переработки руды, повышение добавленной стоимости экспорта.

В своем выступлении министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович подробно остановился на опыте государственного регулирования цен в Беларуси. Он отметил, что это способствовало сдерживанию роста цен на социально значимые товары и снижению уровня инфляции. Вместе с тем регулирование не в полной мере учитывает интересы производителей и является барьером для долгосрочного развития экономики.

В этой связи министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев обратил внимание, что зачастую причиной роста цен в экономике является наличие узких мест и структурных ограничений. Это подтвердили результаты анализа механизмов ценообразования на всех этапах формирования добавленной стоимости, проведенного министерством.

Еще одной темой, которая обсуждалась министрами экономик и представителями ЕЭК, стала зеленая повестка: влияние ведения Европейским союзом трансграничного углеродного налога на экспортные поставки государств ЕАЭС. По инициативе Российской Федерации 19 августа этого года на заседании Евразийского межправительственного совета было решено создать специальную рабочую группу высокого уровня по климату, которая станет площадкой для обмена мнениями, практиками и подходами в рамках реализации климатической политики в ЕАЭС.

Сергей Глазьев акцентировал внимание, что значительный объем экспорта товаров с углеродным следом из ЕАЭС в ЕС создаёт предпосылки для выработки Комиссией и государствами-членами согласованной позиции и ее представления при проведении с ЕС соответствующих консультаций и переговоров. Важно также формировать в ЕАЭС собственную повестку по климатическим вопросам. Одним из ее пунктов может стать гармонизированная система экологических платежей, которая бы включала платежи за сверхнормативные выбросы по сравнению с предельно допустимым уровнем и целевое использование средств на профилактические мероприятия для улучшения экологической обстановки в странах.

Государствам ЕАЭС необходимо разработать и реализовать структурную перестройку своих экономик с учетом изменения экологических требований к товарам, введения углеродного налога ЕС, ответных мер крупнейших экономик (США, Китай), изменения глобального спроса на углеводородное сырье. Отметил в своем выступлении заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.



