Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для развития общего рынка труда и упрощения процедур трудоустройства трудящихся в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) государствами-членами ЕАЭС разработан проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС (Соглашение), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Соглашение позволит обладателям ученых степеней не проходить процедуры признания документов по национальному законодательству в странах ЕАЭС, что значительно упростит процедуру трудоустройства, сократит временные и финансовые расходы.

Стоить отметить, что в рамках Соглашения планируется взаимно признавать документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.

Таким образом, казахстанские обладатели ученых степеней смогут осуществлять профессиональную деятельность без лишних бюрократических формальностей в странах ЕАЭС. Также Соглашение позволит с другой стороны, стимулировать приток в Казахстан квалифицированных кадров, что придаст дополнительный импульс для усиления профессорско-преподавательского состава ВУЗ-ов Республики Казахстан.

Подписание Соглашения странами ЕАЭС планируется во втором квартале 2023 года.



