Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней

    4 Апреля 2023, 08:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для развития общего рынка труда и упрощения процедур трудоустройства трудящихся в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) государствами-членами ЕАЭС разработан проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС (Соглашение), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Соглашение позволит обладателям ученых степеней не проходить процедуры признания документов по национальному законодательству в странах ЕАЭС, что значительно упростит процедуру трудоустройства, сократит временные и финансовые расходы.

    Стоить отметить, что в рамках Соглашения планируется взаимно признавать документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.

    Таким образом, казахстанские обладатели ученых степеней смогут осуществлять профессиональную деятельность без лишних бюрократических формальностей в странах ЕАЭС. Также Соглашение позволит с другой стороны, стимулировать приток в Казахстан квалифицированных кадров, что придаст дополнительный импульс для усиления профессорско-преподавательского состава ВУЗ-ов Республики Казахстан.

    Подписание Соглашения странами ЕАЭС планируется во втором квартале 2023 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Наука ЕАЭС Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки
    Развивать рынок услуг космомониторинга предлагают в Казахстане
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров