Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Страны-члены ЕС утвердили семилетнее финансирование для стран, вступающих в Евросоюз

    9 Сентября 2021, 19:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны-члены ЕС, включая Испанию, утвердили оказание финансовой помощи почти в 14,2 млрд евро для стран, вступающих в ЕС на период 2021–2027 годов. Финансовая помощь будет оказана Республике Албания, Боснии и Герцеговине, Исландии, Косово, Черногории, Республике Северная Македония, Республике Сербия и Турецкой Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euro Weekly News.

    «Эта поддержка поможет странам провести реформы с целью будущего членства в Союзе. Странам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы соответствовать ценностям Союза и постепенно согласовывать свои действия с правилами, стандартами, политикой и практикой Союза», - говорится в заявлении ЕС от 8 сентября.

    Помощь будет основываться как на подходе, основанном на результатах, так и на принципе справедливой доли участия. Это означает, что помощь будет дифференцироваться по объему в зависимости от результатов деятельности стран, получивших финансовую помощь. Особое внимание будет уделяться усилиям, предпринимаемых в основных сферах, таких как верховенство закона и основные права, демократические институты и реформа государственного управления, а также экономическое развитие и конкурентоспособность.


    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Экономика Евросоюз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров