Страны-члены ЕС утвердили семилетнее финансирование для стран, вступающих в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны-члены ЕС, включая Испанию, утвердили оказание финансовой помощи почти в 14,2 млрд евро для стран, вступающих в ЕС на период 2021–2027 годов. Финансовая помощь будет оказана Республике Албания, Боснии и Герцеговине, Исландии, Косово, Черногории, Республике Северная Македония, Республике Сербия и Турецкой Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euro Weekly News.

«Эта поддержка поможет странам провести реформы с целью будущего членства в Союзе. Странам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы соответствовать ценностям Союза и постепенно согласовывать свои действия с правилами, стандартами, политикой и практикой Союза», - говорится в заявлении ЕС от 8 сентября.

Помощь будет основываться как на подходе, основанном на результатах, так и на принципе справедливой доли участия. Это означает, что помощь будет дифференцироваться по объему в зависимости от результатов деятельности стран, получивших финансовую помощь. Особое внимание будет уделяться усилиям, предпринимаемых в основных сферах, таких как верховенство закона и основные права, демократические институты и реформа государственного управления, а также экономическое развитие и конкурентоспособность.



