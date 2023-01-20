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    Страны ЦА смогут привлечь до $170 млрд инвестиций в ближайшие 10 лет

    20 Января 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное сообщество признает Центральную Азию одним из самых потенциальных регионов для инвестиций. Об этом заявил вице-министр иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральная Азия признана одним из перспективных регионов для инвестирования. По международным оценкам, потенциал региона по привлечению прямых иностранных инвестиций в течение последующих 10 лет оцениваются в объеме до 170 млрд долларов. В том числе до 70 млрд долларов в несырьевые отрасли экономики. По нашим оценкам, все это говорит о высокой значимости развития пятисторонних взаимосвязей наших стран», - сказал Ермухамбет Конуспаев

    Вице-министр отметил, что за прошедший год резко возрос интерес ведущих стран мира к взаимовыгодному партнерству и налаживанию связей в формате «Центральная Азия+». В прошлом году было проведено несколько масштабных мероприятий с участием Японии, Южной Кореи, Германии, США, Индии, Китая, России, стран Евросоюза и Персидского залива.

    «Данные мероприятия продемонстрировали возросший рост значимости региона с точки зрения стабилизирующей роли в обеспечении мира, стабильности и продовольственной безопасности в духе добрососедства и взаимной поддержки, общих усилий по снижению конфликтогенности, налаживанию инклюзивного диалога, содействия в урегулировании афганской проблематики, формирования новых альтернативных транспортных коридоров между Европой и Азией»,- добавил Ермухамбет Конуспаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия МИД РК Инвестиции
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