Страны ЦА смогут привлечь до $170 млрд инвестиций в ближайшие 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное сообщество признает Центральную Азию одним из самых потенциальных регионов для инвестиций. Об этом заявил вице-министр иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная Азия признана одним из перспективных регионов для инвестирования. По международным оценкам, потенциал региона по привлечению прямых иностранных инвестиций в течение последующих 10 лет оцениваются в объеме до 170 млрд долларов. В том числе до 70 млрд долларов в несырьевые отрасли экономики. По нашим оценкам, все это говорит о высокой значимости развития пятисторонних взаимосвязей наших стран», - сказал Ермухамбет Конуспаев

Вице-министр отметил, что за прошедший год резко возрос интерес ведущих стран мира к взаимовыгодному партнерству и налаживанию связей в формате «Центральная Азия+». В прошлом году было проведено несколько масштабных мероприятий с участием Японии, Южной Кореи, Германии, США, Индии, Китая, России, стран Евросоюза и Персидского залива.

«Данные мероприятия продемонстрировали возросший рост значимости региона с точки зрения стабилизирующей роли в обеспечении мира, стабильности и продовольственной безопасности в духе добрососедства и взаимной поддержки, общих усилий по снижению конфликтогенности, налаживанию инклюзивного диалога, содействия в урегулировании афганской проблематики, формирования новых альтернативных транспортных коридоров между Европой и Азией»,- добавил Ермухамбет Конуспаев.



