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    Страны «Большой семерки» сделают специальное заявление по Афганистану

    24 Августа 2021, 15:23

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня во второй половине дня (по европейскому времени) состоится саммит глав стран «Большой семерки», посвященный ситуации в Афганистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Представители европейских институтов сообщили, что планируется принятие заявления стран «Большой семерки» по Афганистану.

    Также будут рассмотрены вопросы эвакуации граждан ЕС и Афганистана, миграции, оценки региональной ситуации и оказания гуманитарной помощи населению страны.

    По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день из аэропорта города Кабул эвакуированы около 400 граждан ЕС и Афганистана, сотрудничавших с делегацией Евросоюза в афганской столице.

    Большая семёрка (Group of Seven — Группа семи, G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    ООН НАТО Евросоюз Афганистан
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