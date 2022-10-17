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    Странный гул ночью испугал жителей Петропавловска

    17 Октября 2022, 14:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска минувшей ночью изрядно испугал сильный гул. Горожане искали ответ в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователи выдвигали разные версии происхождения странного шума: от звука самолета до работы системы ПВО.

    Ситуацию пришлось комментировать пресс-службе АО «Севказэнерго». Оказалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 проводилась плановая продувка пароперегревателя котлоагрегата станционного № 4 при выводе из ремонта.

    «Процесс полностью контролируемый и технологически необходим после большого объема замененных поверхностей нагрева в период капитального ремонта. Аналогичная продувка проводилось 25 сентября на котлоагрегате станционном №5. Основной этап продувки пришелся на дневное время, поэтому горожане его не заметили. До конца октября планируются еще продувки пароперегревателей на котлоагрегатах станционных № 6 и №7», - прокомментировали в пресс-службе.

    О датах и времени продувок жителям Петропавловска сообщат заранее.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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