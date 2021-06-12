Страницы древнего Корана после реставрации представлены в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Презентация одной из самых древних и редких рукописей Корана после завершения реставрационных работ состоялась в Узбекистане. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Саида Мирзиёева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно научным исследованиям, Коран, долгое время хранившийся в мечети Лангар ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, был написан в конце VIII века и является одной из старейших рукописей в исламском мире.

К проекту, реализованному Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с духовным управлением мусульман Узбекистана, были привлечены специалисты из знаменитого французского музея Лувр.

«Страницы Корана Катта Лангар до реставрации были очень сухими и волнистыми, и на них скопилось очень много пыли. Мы начали процесс реставрации с очищения каждой страницы. Книга была в плохом состоянии из-за сильной деформации» - отметил французский реставратор Аксель Дело.

Реставрация, начавшаяся в 2019 году, осуществлялась в три стадии. Сначала был создан план реставрации, проведены письменные описания и фотофиксации состояния Корана, рукопись были демонтирована на отдельные листы. На заключительной стадии реставрации страницы были помещены под пресс на 15 месяцев, после чего их поместили в специальную упаковку.

По мнению Саиды Мирзиёевой, древний свиток теперь станет духовным богатством всего человечества на многие века.

«Надеемся, что страницы Корана Катта Лангар ещё многие века послужит духовным богатством не только нам, узбекистанцам, но и мусульманам всего мира, всего человечества», - написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

По словам председателя Управления мусульман Узбекистана Усмонхона Алимова, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана. Общий объем Корана мог составлять 206 страниц, из которых сохранились лишь 97. В Узбекистане хранятся 17 страниц священной рукописи.



