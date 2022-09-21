Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Stranger» - первый сольный концерт Димаша в Алматы

    21 Сентября 2022, 14:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 сентября 2022 года на одном из самых легендарных спортивных сооружений Казахстана - Центральном стадионе города Алматы состоится долгожданный сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу артиста.

    Впервые артист будет давать концерт в Алматы. Зрители из 68 стран мира специально приехали в Казахстан, чтобы зажечь десятки тысяч разноцветных фонариков, освещая Центральный стадион яркими огнями, поддерживая выступление любимого артиста.

    В организации концерта задействованы более 200 специалистов. 400 волонтеров будут поддерживать и оказывать содействие в проведении концерта. Зрителей ждет ультрасовременное, масштабное и красочное шоу.

    На концерте Димаш исполнит 31 композицию. На протяжении шоу аккомпанировать артисту будет его бэнд-группа.

    Прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни, которые традиционно поклонники артиста поют всем стадионом. Также впервые на сольном концерте Димаш представит недавно выпущенные новые произведения.

    В рамках шоу «Stranger» под сводами Центрального стадиона выйдут в свет премьерные композиции.

    Впервые Димаш исполнит песню, которую написал его младший брат Абильмансур Кудайберген. Это стильная молодежная песня, навеянная творчеством известного французского музыканта FKJ. Сам Абильмансур тоже исполнит авторскую инструментальную композицию, написанную маэстро Ренатом Гайсиным.

    В концерте также прозвучит недавно анонсированная Димашем композиция на испанском языке, текст который был написан при содействии посольства Казахстана в Мексике. И самая ожидаемая премьера этой осени - авторская композиция Димаша «История одного неба», которая не оставит равнодушным ни одного слушателя.

    В концерте будут принимать участие большая интернациональная команда танцоров, а также знаменитый Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный ансамбль танца «Салтанат».


    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
    Алматы Культура Димаш Кудайберген Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
    Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
    Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров