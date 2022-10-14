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    Странам Центральной Азии удалось существенно нарастить уровень товарооборота – Президент РК

    14 Октября 2022, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время саммита «Центральная Азия – Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сказал Глава государства, совместно с РФ мы сможем в полной мере использовать имеющийся потенциал в региональной экономической кооперации.

    «Важнейшим пунктом повестки дня является тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между нашими странами. Необходимо приложить совместные усилия для сохранения и всемерного укрепления наших многовековых уз дружбы добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Новый формат, безусловно, придаст импульс взаимодействию в Центральной Азии», - сказал Президент Казахстана в ходе саммита.

    По словам Главы государства, с момента проведения первой консультативной встречи лидеров государств Центральной Азии в Казахстане в 2018 году сотрудничество приобрело устойчивый характер.

    «Благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. По нашим данным, в прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34 %, превысив 6 млрд долларов.

    Убежден, договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшней встречи, укрепят фундамент шестистороннего сотрудничества», - обратился Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Президент Казахстана Астана Экономика Россия
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