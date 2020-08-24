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    Страна-изготовитель не имеет значения – Минздрав о закупе вакцины

    24 Августа 2020, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какой стране Казахстан будет приобретать вакцину против коронавируса COVID-19. Такой вопрос журналисты задали официальному представителю Министерства здравоохранения РК Багдату Коджахметову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Какого-либо конкретного решения о приобретении вакцины против COVID-19 еще нет. В какой-либо стране, в России, Китае или в США, это не имеет никакого значения, какая страна производитель», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Он рассказал, на какой стадии находится разработка вакцины в разных странах.

    «Так как самые передовые лаборатории, которые занимаются разработками этих вакцин, сегодня находятся на третьей стадии, фазе клинических испытаний, еще предстоит провести четвертую стадию и только после этого, после прохождения всех международных сертификатов, где-либо, в какой-либо стране, данная вакцина будет, наконец-то, массово производиться», - отметил спикер.

    «А до этого Казахстан пытается заключить меморандумы или соглашения на то, чтобы в числе первых среди других стран обеспечить население этими вакцинами», - заключил Б. Коджахметов.

    Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

    26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

    В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах , отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.

    Также сообщалось, что во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация Казахстана для обсуждения вопросов закупа российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной первой в мире. В Минздраве РК прокомментировали возможность закупа российской вакцины.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК
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