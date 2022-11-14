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    Страховка может стать обязательной при продаже и покупке жилья в Кыргызстане

    14 Ноября 2022, 15:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Наличие страхового полиса на недвижимое имущество от пожаров и стихийных бедствий станет обязательным требованием при совершении сделок купли-продажи жилья в Кыргызстане. Соответствующий законопроект вынесен Министерством экономики и коммерции КР на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, система обязательного страхования недвижимости будет способствовать быстрой компенсации ущерба в случае пожара и стихийных бедствий, снижению расходов государства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, постепенному повышению страховой культуры граждан страны, обеспечению компенсации возможного материального ущерба, нанесенного жилью и восстановлению пострадавших жилых помещений, а также пополнению доходной части бюджета.

    Усиление системы обязательного страхования позволит предоставлять населению своевременную компенсацию ущерба в случае ЧС, сохранить финансовую состоятельность граждан и сформировать негосударственный источник покрытия ущерба.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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