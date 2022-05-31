Страховая премия аграриев составила более 996 млн тенге в этом году - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2020 года субъектами АПК заключено 399 страховых договоров, страховая премия составила 1 696,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, с начала 2020 года по состоянию на 13 мая текущего года всего заключено 399 договоров, страховая премия составила 1 696,3 млн тенге, по которым выплачено субсидий на общую сумму 848,2 млн тенге, из них 335 договоров в отрасли растениеводства с охватом более 568,1 тыс. га.

Произведено субсидирование страховой премии на сумму 748,9 млн тенге, в том числе по продукту страхования индекса дефицита влажности почвы - 310 договоров с охватом 521,3 тыс. га, выплачено субсидий на сумму 706,2 млн тенге.

«64 договора в отрасли животноводства с охватом 2,7 млн голов. По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 99,3 млн тенге», - уточнили в Минсельхозе, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в 2020 году заключено 92 договора, страховая премия составила 214,8 млн тенге, по которым выплачено субсидий на общую сумму 107,4 млн тенге, из них:

- 86 договоров в отрасли растениеводства с охватом более 115 тыс. га. По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 99,1 млн тенге, в том числе по продукту страхования индекса дефицита влажности почвы - 79 договоров с охватом 97,5 тыс. га, выплачено субсидий на сумму 82 млн тенге;

- 6 договоров в отрасли животноводства с охватом 2 117 голов (КРС). По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 8,3 млн тенге.

В 2021 году заключено 163 договора, страховая премия составила 485,2 млн тенге, по которым выплачено субсидий на общую сумму 242,6 млн тенге, из них:

- 118 договоров в отрасли растениеводства с охватом 150,6 тыс. га. По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 185,1 млн тенге, в том числе по продукту страхования индекса дефицита влажности почвы 100 договоров с охватом 121,3 тыс. га, выплачено субсидий на сумму 159,5 млн тенге;

- 45 договоров в отрасли животноводства с охватом 2,6 млн голов (6 267 голов КРС, 354 МРС, 75 лошадей, 2 624,5 тыс. птиц). По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 57,5 млн тенге.

«В 2022 году по состоянию на 13 мая текущего года заключено 144 договора, страховая премия составила 996,3 млн тенге, по которым выплачено субсидий на общую сумму 498,2 млн тенге», - сообщили в Минсельхозе.

Из них:

- 131 договор в отрасли растениеводства (по продукту страхования индекса дефицита влажности почвы) с охватом 302,5 тыс. га. По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 464,7 млн тенге;

- 13 договоров в отрасли животноводства с охватом 60,3 тыс. голов (4 194 голов КРС, 420 голов МРС, 829 лошадей, 54,9 тыс. птиц). По данным договорам произведено субсидирование страховой премии на сумму 33,5 млн тенге.