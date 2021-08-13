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    Страхование птиц начнут субсидировать в Казахстане

    13 Августа 2021, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК расширяет инструменты страхования, выводя на рынок новый продукт. На сегодняшний день в сфере животноводства уже утверждено 6 продуктов, с целью субсидирования части страховых премий по ним. В настоящее время перечень пополнился страхованием птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, оператором является АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

    Чтобы покрыть расходы на производство, получать прибыль, а не терпеть убытки, птицеводам крайне важно, чтобы птицы были застрахованы. Поэтому данный страховой продукт является актуальным и востребованным.

    Новый инструмент обеспечивает полноценное страхование, как и страхование КРС, МРС, лошадей и покрывает всевозможные риски. При этом имеет относительно невысокую стоимость.

    Так, оно предоставляет страховую защиту от гибели, убоя и от утраты птиц в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

    Страхованию подлежит птица в количестве не менее 30 голов. В зависимости от количества поголовья птиц, установлены различные уровни тарифов - от 2,31 % до 2,77 %.

    Так как этот продукт утвержден оператором, то по нему предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину путем субсидирования 50 % от суммы страховой премии.

    В системе работают только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков. Риски в рамках страхового продукта будут также перестраховываться в международной перестраховочной компании с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых случаев, пояснили в МСХ РК.

    Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Страхование Минсельхоз Сельское хозяйство
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