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    Страхование плодовых насаждений планируется ввести в Казахстане

    20 Марта 2022, 19:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК совместно с Ассоциацией агрострахования работает над введением страхования плодовых насаждений, которое планируется запустить в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министерство сельского хозяйства на системной основе отслеживает климатическую обстановку и предпринимает все необходимые меры для нивелирования возникающих рисков. Принимая во внимание суровые и непредсказуемые климатические условия Казахстана. Одним из действенных инструментов защиты интересов сельхозтоваропроизводителей от опасных для производства событий является страхование.

    «Система добровольного страхования в АПК в республике вступила в действие с 2020 года. Оператором является АО «Аграрная кредитная корпорация.

    На сегодняшний день в сфере растениеводства введены страховые продукты по зерновым (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимым и масличным культурам (подсолнечник, лён, рапс), в сфере животноводства страхованию подлежат КРС, МРС, лошади, птицы.

    Касательно страхования плодовых насаждений необходимо отметить, что данный страховой продукт был разработан совместно с одной из иностранных компаний в прошлом году и проходил тестирование в Казахстане. Однако при тестировании была выявлена некоторая погрешность разработанного страхового продукта, которая не позволяла ввести его в практическую реализацию», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

    В настоящее время активно ведется работа по его совершенствованию Ассоциацией агрострахования совместно с Германо-Казахстанским аграрно-политическим диалогом, перестраховочной организацией Swiss Re и компанией Agroinsurance International.

    Все необходимые расчеты, которые делаются на основе многолетних данных, завершены и проходят согласование с перестраховочной организацией. После получения которого страховой продукт будет отрабатываться с местными страховыми компаниями.

    «Страхование плодовых насаждений планируется ввести по двум направлениям: страхование урожая от явлений природного характера и болезней, а также страхование самих многолетних насаждений, как имущества.

    Министерство сельского хозяйства РК совместно с Ассоциацией агрострахования работает в данном направлении и введение страхования плодовых насаждений ожидается в текущем году», - резюмировали в ведомстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Страхование Минсельхоз Сельское хозяйство Природа
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