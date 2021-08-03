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    Страхование овец и лошадей будет субсидироваться в Казахстане

    3 Августа 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страхование овец и лошадей будет субсидироваться государством. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ».

    К действующим продуктам по страхованию полей от недостатка и избытка влаги в растениеводстве и страхованию крупного рогатого скота в животноводстве добавилось страхование мелкого рогатого скота и лошадей

    Начиная с 2020 года до настоящего времени в животноводстве было доступно только страхование КРС. Новые продукты, введенные на рынок, обеспечивают полноценное страхование мелкого рогатого скота (МРС) и лошадей, которое включает в себя все возможные риски и имеет относительно невысокую стоимость.

    Так, предоставляется страховая защита от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

    В рамках страхования животных обычным покрытием фермер страхует свой скот от всевозможных рисков на территории своего хозяйства. При страховании животных в формате расширенного покрытия фермер страхует животных от вспышек болезней в соседних хозяйствах в радиусе 5 км.

    Количество голов, подлежащих страхованию - не менее 30. В зависимости от количества страхуемого скота установлены различные уровни страховых тарифов, так для лошадей - от 2,31 до 6,46 %, для МРС – от 2,38 до 6,16 %.

    «По данным продуктам действует государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, путем субсидирования 50 % от суммы страховой премии. Так, при заключении договора страхования фермер оплачивает половину стоимости договора, остальную половину за него вносит оператор – Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - отметил управляющий директор – член правления Фонда Аскар Калиев.

    В системе работают только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков.

    Риски в рамках данных страховых продуктов будут перестраховываться международной перестраховочной компанией с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

    Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, производятся на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz, на основе электронной цифровой подписи фермера.

    Автоматизация по данным продуктам является частичной. Так, в случае болезни животного необходимо проведение процедур эпизоотическими службами, результаты действий которых будут загружены в систему.

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    Страхование Минсельхоз Сельское хозяйство
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