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    Страдающую от амнезии девушку вернули домой костанайские полицейские

    22 Июня 2023, 22:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инспекторы роты патрульной полиции ДП Костанайской области старшие лейтенанты Кудайберди Амиракулов и Жасулан Болатов при патрулировании республиканской трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган помогли девушке с частичной потерей памяти вернуться домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Остановившись, увидели, что девушка замерзла. Предложили довести ее до дома, она согласилась. В ходе разговора выяснилось, что она не помнит свой адрес, но знает, что проживает в селе Айсары»,- сообщил Кудайберди Амиракулов.

    Приехав в село, полицейские начали искать дом, где проживает девушка. Местные жители подсказали адрес, и патрульные благополучно доставили ее в родительский дом.

    Позже выяснилось, что девушка страдает частичной потерей памяти.

    В свою очередь, полицейские провели профилактическую беседу с родителями о недопущении подобных фактов.

    В адрес патрульных полицейских, которые оказались вовремя рядом, мать девушки Майраш Досмагамбетова написала благодарственное письмо, в котором отмечает их неравнодушное отношение к работе и гражданам.

    «Большое спасибо, что они не проехали мимо, это настоящее человеческое отношение к людям. Желаю успеха в работе, еще раз благодарю, что вернули моего ребенка домой», - написала она.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Общество Костанай
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