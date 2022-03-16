Стоящие перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и НПО - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственного сектора. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы, содействует их комплексному решению. Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и НПО, системной перезагрузки институтов гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций, активистов в подготовку и реализацию реформ», - сказал во время выступления на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

«Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые обсуждения всех нацпроектов и стратегических документов», - считает Президент.



