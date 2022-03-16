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    Стоящие перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и НПО - Президент

    16 Марта 2022, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственного сектора. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы, содействует их комплексному решению. Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и НПО, системной перезагрузки институтов гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций, активистов в подготовку и реализацию реформ», - сказал во время выступления на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

    «Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые обсуждения всех нацпроектов и стратегических документов», - считает Президент.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    НПО Другие государственные органы Послание Президента РК-2022
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