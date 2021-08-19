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    Сторож сжег заживо дачника в Западно-Казахстанской области

    19 Августа 2021, 15:40

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сторож одного из дачных обществ плеснул воспламеняющейся жидкостью в дачника и поджег его, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате мужчина получил 90% ожога тела, спасти его не удалось. Сторож задержан. Отметим, инцидент произошел 16 августа в дачном обществе «Микробиолог».

    – В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги. От полученных травм мужчина скончался в больнице, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

    Начато досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК Криминал
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