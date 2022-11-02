Сторонники Токаева провели ряд встреч с избирателями Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с избирателями Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

Так, в селе Отеген батыр состоялась встреча с персоналом детской клинической больницы, в ходе которой были обсуждены ключевые цели развития национальной системы здравоохранения, отраженные в предвыборной программе кандидата.

Далее члены РОШ встретились с общественностью Алматинской области в Доме культуры города Конаев. На ней присутствовало порядка 200 человек.

Также члены штаба обсудили с многодетными матерями региона предвыборные инициативы кандидата по поддержке подрастающего поколения и социальному обеспечению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В этот же день члены Республиканского общественного штаба обсудили предвыборную программу кандидата с почетными гражданами Илийского района и провели встречу с молодежью на одном из местных базаров в городе Конаев.



