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    Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Атырауской области

    14 Ноября 2022, 18:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

    Члены штаба встретились с коллективом завода по комплексной подготовке нефти и газа «Болашак», акцентировав внимание на мерах по развитию энергетического сектора страны, отраженных в предвыборной программе кандидата.

    На встрече с ветеранами нефтегазовой отрасли сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали о пунктах предвыборной программы. На площадке рыбообрабатывающего предприятия совместно с предпринимателями отрасли состоялось обсуждение мер по развитию рыбного хозяйства и защите экосистемы водных объектов, отраженных в предвыборной программе. В этот же день состоялась встреча с общественностью области.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Атырауская область Выборы Регионы Атырау Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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