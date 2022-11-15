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    Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с избирателями в Мангистауской области

    15 Ноября 2022, 18:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При посещении фабрики по производству спецодежды и обуви «Zhamal-ai LTD», сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали коллективу предприятия о мерах по поддержке бизнеса, отраженных в предвыборной программе кандидата.

    Позже члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы. На встрече с IT-специалистами члены штаба акцентировали внимание на блоке предвыборной программы, посвященном цифровизации.

    На площадке «КМГ Инжиниринг» члены штаба встретились с нефтяниками региона, рассказав им о мерах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работников, предусмотренных предвыборной программой. На городском ипподроме состоялась встреча с представителями спорта и наездниками местной команды «Көкмойнақ».

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Выборы Мангистауская область Актау Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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