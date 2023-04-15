Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сторонники и противники АЭС проводят акции в Германии

    15 Апреля 2023, 23:12

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Экологическая организация Greenpeace назвала закрытие АЭС «хорошим днем» в защите климата и успехом антиядерного движения. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает правильным не демонтировать станции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Намеченное на вечер субботы, 15 апреля, отключение от сети трех последних атомных электростанций (АЭС) Германии вывело на улицы людей с разным отношением к ядерной энергетике.

    Международная экологическая организация Greenpeace, сообщает агентство dpa, назвала закрытие АЭС «хорошим днем» в защите климата и успехом антиядерного движения. Экоактивисты собрались у Бранденбургских ворот в Берлине, куда доставили символическую скульптуру: фигурку красного человека с мечом и надписью «Атомная энергия? Нет, спасибо», стоящего на муляже поверженного динозавра. На брюхе рептилии было написано: «Немецкая ядерная энергетика» и «Победа 15 апреля 2023 года!».

    Там же, у Бранденбургских ворот, собрались люди, протестующие против закрытия АЭС. «Мы рассматриваем атомную энергетику как лучший способ сохранить наше процветание и в то же время защитить природу и климат», - говорится в заявлении сторонников АЭС, подготовленном ассоциацией «Нуклеария».

    Тем временем, согласно результатом опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии. 32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 % - даже не неограниченный срок. Лишь 26 % респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

    Линднер против окончательного закрытия АЭС

    Министр финансов Германии, глава входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) не разделяет оптимизма противников атомной энергетики.

    «Возобновляемые источники энергии- это будущее, но тем временем, пока у нас нет достаточных мощностей, мы должны обеспечить безопасность наших поставок. Если бы это зависело от меня, мы бы сохранили существующие атомные станции в резерве и не допустили их демонтажа», - написал политик в своем Twitter.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Германия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за забастовки в Германии было остановлено движение поездов
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров