Сторонникам движения ас-Садра приказано покинуть зал заседаний парламента Ирака

БАГДАД. КАЗИНФОРМ – С воскресенья сторонники движения влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра продолжают удерживать под своим контролем иракский парламент, который был захвачен во время акций протеста. Во вторник руководство движения призвало своих сторонников прекратить сидячую забастовку в зале заседаний иракского парламента, при этом оставляя за собой контроль над зданием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на иракское агентство Shafaq News.

Салех Мохаммад аль-Ираки, ведет учетную запись в Twitter, представляясь «советником лидера», и, как многие полагают, является рупором ас-Садра, во вторник призвал протестующих покинуть парламент и перенести сидячую забастовку за его пределы в течение 72 часов.

Позже глава офиса ас-Садра в Багдаде Эбрахим аль-Джабери пояснил, что протестующих попросили покинуть «зал парламента», а не здание.

«Протестующие должны оставаться в коридорах здания, не отступая», - сообщил аль-Джабери в видео, которым поделился в социальных сетях.

«Вы будете проинформированы, если будет принято решение о проведении акций в других местах», - добавил аль-Ираки.

«Все места находятся внутри «зеленой зоны», — отметил источник в офисе ас-Садра, — сидячая забастовка бессрочная. Уходить из «зеленой зоны» намерения нет. Приказ покинуть парламент был только для защиты общественной собственности».

Советник ас-Садра также объявил о создании комитета для организации сидячей забастовки сторонниками движения садристов.

В среду уже сформированный комитет заявил о том, что женщинам также будет разрешено принять участие в сидячей забастовке, устроенной сторонниками движения садристов в иракском парламенте.

«Женщины могут демонстрировать или присоединяться к демонстрации у ворот парламента только в светлое время суток. Им не разрешается оставаться на ночь в целях их собственной безопасности», - сообщили в комитете по организации сидячей забастовки.

«Проведение сидячей забастовки очень важно, потому что оно укрепит ваши требования», — написал аль-Ираки в своем Twitter во вторник, рекомендовав протестующим по очереди оставаться на месте протеста.

Призыв руководства движения ас-Садра означает, что протестующие останутся в зеленой зоне, в которой находятся иракский парламент, правительственные здания и иностранные посольства, передает AlJazeera.

Представитель ас-Садра также объявил о планах по проведению в пятницу в «зеленой» зоне большого молитвенного митинга.

Муктада ас-Садр и его партия одержали победу на парламентских выборах в Ираке в октябре 2021 года, но не смогли заручиться поддержкой большинства для формирования правительства. В июне этого года блок ас-Садра подал в отставку якобы в попытке выйти из политического тупика, но с тех пор ситуация на политической арене страны только ухудшилась.

Отставка блока ас-Садра привела к тому, что проиранский блок «Координационная структура» стал крупнейшим в парламенте. Однако это не помогло достигнуть соглашения о назначении нового премьер-министра, президента или кабинета министров.

Последователи ас-Садра в воскресенье прорвали оборону «зеленой» зоны и захватили здание парламента, устроив там сидячую забастовку, чтобы помешать альянсу «Координационная структура» проголосовать за новое правительство после того, как они выдвинули Мохаммеда ас-Судани кандидатом на пост премьер-министра Ирака.

Фото: AlJazeera со ссылкой на [Ahmad Al-Rubaye/AFP] и [Wissam Al-Okaili/Reuters]



