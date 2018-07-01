Сторона обвинения требует ужесточить наказание виновнику резонансного ДТП в Риддере

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ужесточить наказание виновнику дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Риддере с участием экс-заместителя акима города Бауржана Курбанбаева потребовала сторона обвинения. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по итогам полугодия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Кайрата Чакпантаева, «стороной обвинения в областную коллегию подано апелляционное ходатайство. Поставлен вопрос об увеличении меры наказания, несмотря на то, что сам потерпевший настаивает на прекращении уголовного дела на основании того, что ущерб возмещен».

Эта резонансная тема прозвучала после официальной части пресс-конференции, где озвучивались итоговые «цифровые» данные работы судов.

Как уже сообщалось, 15 апреля на автотрассе Риддера иномарка Бауржана Курманбаева сбила 19-летнего Евгения Смольникова, который скончался от полученных травм. Затем выяснилось, что бывший заместитель акима города Курбанбаев за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ним за рулем авто находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

Состоявшийся суд назначил Б. Курманбаеву один год лишения свободы и на 5 лет лишил права управлять автомобилем. Срок наказания исчисляется с 16 апреля 2018 года. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении минимальной безопасности.