Стопроцентную реализацию газа через электронные торговые площадки обещает Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков поделился планами по увеличению объемов реализации сжиженного нефтяного газа посредством электронных торговых площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году принято решение о либерализации ценообразования, в связи с чем, согласно Закону РК «О газе и газоснабжении» с начала 2019 года стартовали торги через электронные торговые площадки (ЭТП). Также, согласно Закону, Министерство энергетики РК ежемесячно формирует план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, в том числе вне ЭТП и через такие площадки. Таким образом, реализуется поэтапный переход от государственного регулирования процедуры распределения и установления пороговых цен к рыночным способам насыщения внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом и созданием баланса интересов между заводами-производителями и потребителями», - сказал Мурат Журебеков на брифинге в ведомстве.

По его словам, на сегодняшний день доля сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок через ЭТП, составляет 70% от потребления внутреннего рынка.

«В 2019 году, когда мы начинали реализовывать данный товар через ЭТП, объем продуктов составлял 5%. И уже со следующего года мы стопроцентно перейдем на реализацию этого товара через биржу. Согласно требований законодательства до конца текущего года предполагается полный переход на ЭТП за исключением реализации сжиженного нефтяного газа для нужд населения через групповые резервуарные установки и нефтегазохимических предприятий, весь остальной объем пойдет через биржу», - отметил вице-министр.

Он также сообщил, что средневзвешенная оптовая цена на ноябрь т.г. сложилась на уровне 151 тысяч тенге за тонну.

«Оставшиеся 30% распределяются на внутренний рынок по регулируемой цене 43 345 тенге/тонна с НДС. Средняя розничная цена по республике составляет 99 тенге/литр и варьируется от 70 до 120 тенге/литр, в зависимости от региона. В свою очередь информируем, что в рамках своей компетенции, Агентство по защите и развитию конкуренции РК осуществляет контроль за обоснованностью ценообразования. Министерство в рамках своей компетенции держит на контроле проблемные вопросы и предпринимает меры для стабильного обеспечения регионов сжиженным газом», - заключил М. Журебеков.