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    Стопроцентную доступность госуслуг на смартфонах планируют обеспечить в Казахстане

    12 Октября 2021, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил глава МЦРИАП, срок действия Национального проекта составляет 2021-2025 годы. Нацпроект состоит из двух блоков: «Цифровая трансформация» и «Наука».

    Первый блок «Цифровая трансформация» включает такие направления:

    - Услуги за 5 минут;

    - Развитие ИТ отрасли;

    - Слышащее и эффективное государство;

    - Цифровые инструменты для комфортной жизни;

    - Развитие технологического и инновационного бизнеса;

    Качественный интернет и информационная безопасность.

    Второй блок «Наука»:

    - Укрепление кадрового потенциала науки – в центре внимания ученый»;

    - Повышение конкурентоспособности научной экосистемы»;

    - Повышение вклада науки в развитие страны «наука-производство- бизнес»;

    - Совершенствование администрирования науки.

    Багдат Мусин сообщил, что для реализации Национального проекта потребуется 1,4 трлн тенге. Большая часть средств - 833 млрд тенге выделяется на науку и 587,8 млрд тенге - на цифровизацию и инновации.

    «По направлению «Услуги за 5 минут» упор делаем не на автоматизацию госуслуг, а на автоматизацию жизненных ситуаций до 80 %, из них 50 % станут проактивны к 2025 году. Сокращение времени оказания услуг будет возможно за счет реинжиниринга бизнес процессов. Также будет обеспечена стопроцентная доступность госуслуг на смартфонах», - сказал во время заседания Правительства Багдат Мусин.

    Основной задачей по направлению «Развитие ИТ отрасли» является привлечение 500 млрд тенге инвестиций ежегодно с 2025 года, экспорт IT-решений - 500 млн долларов в год, создание 100 тысяч рабочих мест, а также 1% дохода от мирового оборота криптоиндустрии и создание Datahub, который сможет оказывать услуги для соседних государств.

    «В рамках «Слышащего и эффективного государства» планируется снизить объем документооборота и учет данных отраслей в цифровом формате на 50%. Открытость государства за счет диалога с населением и оценки госорганов через смартфоны», - отметил министр.

    В результате реализации направления внедрение цифровых инструментов для комфортной жизни планируется наполнение паспортов клиническими данными, внедрение и использование цифровых трудовых договоров, развитие цифрового контента в образовании (цифровой портфель).

    По информации ведомства, по направлению «Качественный интернет и информационная безопасность» планируется обеспечить население качественным интернетом, внедрение 5G в областных центрах и городах республиканского значения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Нацпроекты
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