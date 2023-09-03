“Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вандализм, осквернение зданий, порча имущества – одна из болезненных тем, касающихся облика города. Даже в самой столице, не говоря о других отдаленных регионах, сотрудникам полиции часто приходится сталкиваться с такими фактами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Проявление неконтролируемой агрессии не только нарушает закон и порядок, но и может нанести значительный ущерб или вред окружающим. Так, 16 августа поздней ночью житель Астаны, выходя из заведения, разбил дверь стоимостью более полумиллиона тенге. Неадекватное поведение мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Глава государства уделяет особое внимание обеспечению стабильности и общественного порядка в стране. По его поручению с начала этого года ужесточена ответственность за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества.

«Вандализм, недисциплинированность, бескультурье некоторых наших граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене. Наша главная цель – обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка», – заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.

Для обеспечения общественного порядка ежедневно на улицах столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

Совместно с общественными деятелями и волонтерами на постоянной основе проводится акция «Стоп, вандал!»

По принципу «нулевой терпимости» за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность – арест до 15 суток. «Уважаемые граждане! Призываем Вас соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. Помните, любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность. Внутренняя дисциплина, уважительное отношение к закону и правам других людей – это нормы, которым казахстанское общество должно стремиться и соответствовать», – сказал инспектор полка патрульной полиции ДП города Астаны Жумабек Акмолда.