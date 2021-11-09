Стометровый контейнеровоз переломился пополам у берегов Приморского края

ВЛАДИВОСТОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом ТАСС сообщил начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка, передает МИА «Казинформ».

«Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам», - сообщил собеседник агентства. По его словам, в настоящий момент идет спасательная операция.

Он добавил, что на борту судна находятся контейнеры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, для оказания помощи экипажу из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит» (ФГБУ «Морспасслужба»), оно следует в залив Восток, к вылету готовится вертолет Ми-8.

«В 10:30 (03:30 мск) получено сообщение от дежурного ВМСКЦ (Морского спасательно-координационного центра) о том, что получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа. В 10:45 (03:45 мск) в аэропорт «Озерные ключи» убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю в составе четырех человек и одной единицы техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Находки к месту происшествия на берег выдвинулась оперативная группа - спасатели Находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 м, ширина - 19 м.

По данным транспортной прокуратуры, все 14 членов экипажа являются иностранцами.

«Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море. В районе мыса Козина Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил позже губернатор Приморского края Олег Кожемяко, экипаж контейнеровоза Rise Shine, переломившегося пополам у берегов Находки, находится в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет.

«Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что «спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря».