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    Столкновение прогулочных катеров на реке в Атырау: пострадавшему ребенку провели операцию

    18 Июля 2023, 05:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау пострадавшего при столкновении двух судов на реке Урал ребенка после операции перевели из реанимации в палату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау пострадавшего при столкновении судов на Урале ребенка перевели в палату

    Как сообщил главный врач областной детской больницы Нургабыл Айтмухамбетов, пострадавшему во время столкновения прогулочных судов 6-летнему ребенку была проведена сложная операция на голове. Операция прошла успешно. Состояние мальчика оценивается как хорошее, он переведен из реанимации в палату для дальнейшего лечения в травматологическом отделении.

    Как ранее сообщалось, в Атырау при столкновении двух прогулочных судов на реке Урал пострадали девять человек.

    Полиция ведет досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорт».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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