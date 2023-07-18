Столкновение прогулочных катеров на реке в Атырау: пострадавшему ребенку провели операцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау пострадавшего при столкновении двух судов на реке Урал ребенка после операции перевели из реанимации в палату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау пострадавшего при столкновении судов на Урале ребенка перевели в палату

Как сообщил главный врач областной детской больницы Нургабыл Айтмухамбетов, пострадавшему во время столкновения прогулочных судов 6-летнему ребенку была проведена сложная операция на голове. Операция прошла успешно. Состояние мальчика оценивается как хорошее, он переведен из реанимации в палату для дальнейшего лечения в травматологическом отделении.

Как ранее сообщалось, в Атырау при столкновении двух прогулочных судов на реке Урал пострадали девять человек.

Полиция ведет досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорт».