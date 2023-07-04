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    Столкновение прогулочных катеров на реке Урал: ведется расследование

    4 Июля 2023, 16:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау проводится расследование по факту столкновения на Урале двух катеров с 35 пассажирами, в результате которого в больницы было доставлено 9 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вечером 3 июля на реке Урал произошло столкновение двух катеров. Оба судна использовались для прогулок пассажиров по реке Урал. В одном катере находилось 10 человек, в другом - 25 человек. 9 человек, получившие различные телесные повреждения, были доставлены в областную и детскую больницы. В настоящее время ведется досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорт», - сообщили в пресс- службе департамента полиции региона.

    Ранее сообщалось о столкновении прогулочных катеров на реке Урал.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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