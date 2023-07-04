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    Столкновение прогулочных катеров на реке Урал: пострадали 9 человек

    4 Июля 2023, 03:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Урал пострадали 9 человек, в том числе четверо детей, передает корреспондента МИА «Казинформ».

    Чрезвычайное происшествие произошло вечером 3 июля. Около 21.00 на реке Урал столкнулись два курсирующих прогулочных катера. В результате столкновения пострадали пятеро взрослых пассажиров прогулочных судов: все они с травмами различной степени были доставлены каретами скорой помощи в областную больницу. В результате столкновения на воде пострадали четверо детей - они доставлены в областную детскую больницу. Один из пострадавших в возрасте 6 лет помещен в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

    «Водители прогулочных катеров доставлены в департамент полиции для проведения необходимых мероприятий. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МВД РК Атырау
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