Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Столкновение поезда с авто в Алматинской области: умер еще один человек

    3 Августа 2022 16:59

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние пострадавших при столкновении поезда с авто в Алматинской области оценили врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здравоохранения Алматинской области, 2 августа в травмпункт центральной районной больницы Илийского района в результате ДТП с участием грузового поезда и автомашины, поступили 3 человека.

    «Пациент 1985 года рождения госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сразу переведен на ИВЛ. Травма была несовместима с жизнью, пациент экзотирован 3 августа в 08:40. У второго пациента, 1990 года рождения, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Госпитализирован в травматологическое отделение, состояние средней степени тяжести, в динамике стабильное. Третий пациент госпитализирован в реанимацию, его состояние очень тяжелое стабильное», - прокомментировали в управлении.

    Ранее сообщалось, что на одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек – Куйган произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Аudi 100. Водитель авто погиб на месте происшествия.


    Фото: facty.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #ДТП #Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель автобуса сбил женщину в Атырау
    Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
    Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее
    Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане