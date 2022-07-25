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    Столкновение автобусов привело к гибели восьми человек в Индии

    25 Июля 2022, 12:01

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Восемь пассажиров погибли и 16 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в индийском штате Уттар-Прадеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily India.

    Авария произошла в понедельник утром на шестиполосной скоростной автомагистрали Пурванчал недалеко от населенного пункта Нарендрапер Мадраха района Барабанки.

    По данным полиции, двухэтажный автобус, следовавший из города Ситамархи штата Бихар в Нью-Дели, совершил столкновение с другим двухэтажным автобусом, ударив его сзади.

    Спасательные службы прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавших в близлежащий общественный медицинский центр города Хайдергар для лечения. Тяжелораненые пассажиры направлены в травматологический центр города Лакхнау.

    Личности погибших и пострадавших в результате инцидента устанавливаются. В настоящее время начато расследование обстоятельств ДТП.

    Фото: dailyindia.net

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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