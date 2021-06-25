Столицу Узбекистана закроют на двухнедельный карантин

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Столицу Узбекистана закроют на двухнедельный карантин из-за обострения эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение принято Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из соседних областей на автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) за исключением случаев крайней необходимости. Кроме того, с 28 июня все развлекательные объекты по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания - кафе, столовые и чайханы) будут работать по графику с 8:00 до 20:00. При этом количество посетителей в этих заведениях не должно превышать 50% от общего объёма вместимости», - говорится в сообщении Минздрава РУ.

Напомним, в Узбекистане отмечается устойчивый рост заболеваемости КВИ. Только за прошедшие сутки зафиксировано 476 больных коронавирусом. Из них наибольшее количество заболевших выявлено в столице республики – 135 человек. В больницах находятся 3571 пациент с подтверждённым ковидом.



