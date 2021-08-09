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    Столицу граничащей с Таджикистаном афганской провинции захватили талибы

    9 Августа 2021, 02:15

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Движение «Талибан» объявило в воскресенье о захвате города Талукан, административного центра северной провинции Тахар на границе с Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу» (АА).

    Заместитель председателя законодательного органа провинции Тахар Рухолла Рауфи сообщил АА, что сотрудники сил безопасности и представители местных властей переместились в уезд Фархар.

    По его словам, талибы проникли во все общественные здания, а также освободили заключенных из местной тюрьмы.

    Он добавил, боевики начали наступление на Талукан около двух недель назад.

    Согласно заявлению движения «Талибан», группировка установила контроль над всеми общественными здания в Талукане.

    С падением Талукана число административных центров афганских провинций, перешедших под контроль «Талибан», достигло пяти.

    Ранее «Талибан» занял административные центры провинций Сари-Пул и Кундуз на севере страны. Накануне талибы захватили город Шибирган, столицу провинции Джузкан на севере страны.

    Движение «Талибан» утверждает, что контролирует 80 процентов территории Афганистана.

    По данным ООН, в результате атак талибов за последний месяц погибли более 1 000 мирных жителей Афганистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Таджикистан Афганистан Талибан
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