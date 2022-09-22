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    Столичный жилой массив Коктал-2 начали подключать к высокоскоростному интернету

    22 Сентября 2022, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителей частного сектора Коктал-2 подключат к цифровому телевидению и высокоскоростному интернету на скорости до 500 Мбит/с по технологии Gpon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Проект управления цифровизации и государственных услуг Астаны был поддержан акиматом района Сарыарка.

    Стоит отметить, что проблема с некачественным интернетом в указанном районе не находила решения около 8 лет. Сегодня проходят активные работы по подключению сетей, и первыми доступ к высокоскоростному интернету получат жители западной части Коктал-2, проживающие по улицам Баршын, Улытау, Саумалколь, Куланотпес, Айдарлы. Ориентировочные сроки подключения первых абонентов - середина-конец октября.

    Затем подключение новых жителей будет идти в восточном направлении. Полное покрытие Коктал-2 сетями ВОЛС планируется завершить в середине-конце ноября.

    По завершению аналогичные работы начнутся в жилых массивах Коктал-1 и Агрогородок.


    Фото: пресс-служба акимата г. Астана
    Астана Интернет
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