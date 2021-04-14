Столичный студент запустил бесплатный онлайн курс по робототехнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студент Назарбаев Университета Даниил Филимонов запустил бесплатный онлайн курс по робототехнике «Beyond Robotics». В курс вошли вебинары и онлайн-уроки от лучших казахстанских тренеров по робототехнике и профессоров американских вузов. Обучение проходит на базе онлайн-школы общественного фонда «Beyond Curriculum», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«С малых лет меня привлекала идея конструирования, поэтому в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы записался на кружок по робототехнике. Я даже представить не мог, что наши проекты будут представлены на международной арене, на Всемирной олимпиаде роботов WRO. Было немало побед, и теперь я задался новой целью, помочь всем желающим обучиться робототехнике», – признался Даниил.

Даниил Филимонов – обладатель третьего места в категории «Open Senior» на международном этапе World Robot Olympiad 2019, а также золотых медалей республиканской олимпиады по робототехнике (2018, 2019), диплома первой степени международного соревнования по космическим исследованиям (2019), диплома второй степени Наурызовских встреч «Космос. Наука. Интеллект» (2019).

Даниил вместе со своей командой разработал более 10 бесплатных онлайн-курсов по робототехнике, 25 часов уроков, 6 вебинаров и подготовил сотни дополнительных материалов Корнелльского и Мичиганского университетов.

Обучение рассчитано для участников с любым уровнем подготовки: от азов робототехники до нейронных сетей, для работы с инструментами на практике и даже материалы для преподавателей. На платформе также имеются домашние задания и тесты для мониторинга прогресса. Материалы доступны как на русском, так и на казахском языках.

Курс был создан при поддержке общественного фонда «Beyond Curriculum», основателем которого является Антон Моргунов. Антон – многократный победитель и призер международных и республиканских олимпиад по химии, сегодня студент факультета химии и биологии MIT (Массачусетского технологического института).

Beyond Curriculum – образовательная платформа, предоставляющая свободный доступ к знаниям по математике, физике, химии, биологии, географии бесплатно.

«Наша команда хочет дать всем желающим возможность присоединиться к робототехникам с помощью бесплатного проекта «Beyond Robotics». На данный момент более 100 учеников проходят обучение, присоединяйся и ты. Добро пожаловать в мир роботов!», – обратился с призывом руководитель отдела «Робототехника» в ОФ «Beyond Curriculum» Даниил Филимонов.

Для начала обучения по «Beyond Robotics» достаточно зарегистрироваться в онлайн-школе и добавить курс по робототехнике из каталога, перейдя по ссылке.



