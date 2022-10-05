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    Столичный «обнальщик» увел от налогов свыше 1,2 млрд тенге

    5 Октября 2022, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 октября районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту выписки фиктивных счетов – фактур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт горсуда.

    Судом установлено: обвиняемый в период 2020 и 1 квартала 2022 года организовал выписку счетов – фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, от имени 10 подконтрольных ему предприятий, причинив при этом государству особо крупный ущерб на сумму 1 млрд 217 млн тенге, которые не были уплачены предприятиями-контрагентами в виде налогов.

    Как организатор преступления он приобретал и регистрировал предприятия, через которые выписывал фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок и в последующем обналичивал денежные средства.

    Подсудимый вину признал полностью. Кроме того, его вина доказана показаниями свидетелей, результатами НСД, заключением судебно-экономической экспертизы, заключениями специалистов ДГД и другими материалами дела.

    Санкция ч.3 ст.216 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

    Судом в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано признание вины и чистосердечное раскаяние.

    Обстоятельством, отягчающим ответственность, является признание в его действиях рецидива преступлений, так как он, будучи ранее судимым за совершение тяжкого преступления, вновь совершил тяжкое преступление.

    С учетом указанных обстоятельств, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе занимать должности, связанные с выпиской счетов-фактур сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Конфискация имущества к нему не применялась, т.к. в ходе досудебного расследования наличие у осужденного имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, не установлено. Гражданский иск по делу заявлен не был. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Судебный процесс Налоги
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